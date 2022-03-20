«Динамо» — «Ростов»: Смолов с пенальти сравнял счет в концовке

«Динамо» сравняло счет в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». На 90-й минуте с пенальти отличился Федор Смолов. Счет стал 1:1.