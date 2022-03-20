Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:52

«Динамо» — «Ростов»: Смолов с пенальти сравнял счет в концовке

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Динамо» сравняло счет в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». На 90-й минуте с пенальти отличился Федор Смолов. Счет стал 1:1.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
20 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Ростов
Голы
Полоз, 59 (0:1), Смолов, 90 (1:1)
Динамо
Шунин Паршивлюк (Варела, 46) Бальбуэна Евгеньев Лаксальт (Нжи, 80) Моро (Смолов, 74) Грулев Захарян Шиманьски Фомин (Скопинцев, 60) Тюкавин (Макаров, 60)
Ростов
Песьяков Сильянов Осипенко Мелехин Глебов Байрамян Тугарев (Мухин, 88) Лангович (Поярков, 80) Щетинин (Селява, 68) Полоз (Турищев, 81) Комличенко (Соу, 69)
Предупреждения
Паршивлюк 33’, Бальбуэна 79’  -  Щетинин 26’, Байрамян 68’
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Гурбанов (Краснодар)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Воронцов (Ярославль)

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
7
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сербия запретила на чемпионате мира флаг Косово: скандал в легкой атлетике
Двухметровая трансгендер, против которой бунтует сам Майкл Фелпс. Пловчиха Лия Томас бьет женские рекорды, не скрывая мужского прошлого
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 22-й тур: все матчи перед международной паузой
Шварц оценил судейство в матче «Динамо» с «Ростовом»
Шварц заявил, что «Динамо» совершило много технических ошибок в матче с «Ростовом»
Карпин: «Молодые ребята проявляют себя великолепно. Я горжусь ими»
В «Ахмате» назвали дезинформацией новость о ссоре Талалаева и Семенова
Карпин оценил судейство в матче «Динамо» — «Ростов»
Семенов — о конфликте с Талалаевым: «У нас один человек, который диктует свои правила»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пиняев назвал Зиньковского спасителем после победы над «Сочи»

Гол Смолова с пенальти спас «Динамо» от поражения в матче с «Ростовом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 1 : 1
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 6 : 1
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 2 : 3
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости