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Гол Смолова с пенальти спас «Динамо» от поражения в матче с «Ростовом»

«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
20 марта. Москва. «Динамо» — «Ростов» — 1:1.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

«Динамо» на своем поле сыграло вничью в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ростовом». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Автором первого мяча в середине второго тайма стал лучший бомбардир ростовчан Дмитрий Полоз. Для него это уже 10-й гол в нынешнем сезоне.

А на последних минутах встречи «Динамо» получило право на пенальти. Его реализовал форвард Федор Смолов, который вышел на замену по ходу встречи.

Ростовчане набирают очки во втором матче подряд после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера. Команда набрала 22 очка и занимает 12-е место.

«Динамо» осталось на второй строчке с 43 очками. Теперь команда отстает от лидирующего «Зенита» на 5 баллов.

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
20
63
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 1 : 1
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 6 : 1
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 2 : 3
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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