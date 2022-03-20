Гол Смолова с пенальти спас «Динамо» от поражения в матче с «Ростовом»

«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России

«Динамо» на своем поле сыграло вничью в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ростовом». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Автором первого мяча в середине второго тайма стал лучший бомбардир ростовчан Дмитрий Полоз. Для него это уже 10-й гол в нынешнем сезоне.

А на последних минутах встречи «Динамо» получило право на пенальти. Его реализовал форвард Федор Смолов, который вышел на замену по ходу встречи.

Ростовчане набирают очки во втором матче подряд после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера. Команда набрала 22 очка и занимает 12-е место.

«Динамо» осталось на второй строчке с 43 очками. Теперь команда отстает от лидирующего «Зенита» на 5 баллов.