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Пиняев назвал Зиньковского спасителем после победы над «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Instagram Сергея Пиняева.

«Крылья Советов» одержал победу над «Сочи» в 22-м туре Тинькофф чемпионата России со счетом 3:2. После завершения матча полузащитник самарцев Сергей Пиняев выделил партнера по команде Антона Зиньковского.

«Спаситель», — написал Пиняев в Instagram, прикрепив фото с победным голом в исполнении Зиньковского.

«Крылья Советов» поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 21 матче. «Сочи» с 38 очками после 22 игр идет четвертым.

Антон Зиньковский
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
1
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3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
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8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
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 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Локомотив

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Краснодар

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И К Ж
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