Пиняев назвал Зиньковского спасителем после победы над «Сочи»

«Крылья Советов» одержал победу над «Сочи» в 22-м туре Тинькофф чемпионата России со счетом 3:2. После завершения матча полузащитник самарцев Сергей Пиняев выделил партнера по команде Антона Зиньковского.

«Спаситель», — написал Пиняев в Instagram, прикрепив фото с победным голом в исполнении Зиньковского.

«Крылья Советов» поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 21 матче. «Сочи» с 38 очками после 22 игр идет четвертым.