«Оренбург» и махачкалинское «Динамо» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Появились стартовые составы «Оренбурга» и махачкалинского «Динамо» на матч 25-го тура РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 12.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Москвичев, Сидоров, Прохин, Сыщенко, Караташ, Рыбчинский, Михайлов, Башич, Мансилья, Гюрлюк, Сахархизан.

«Динамо»: Магомедов, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.