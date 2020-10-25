Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал «СЭ» о том, кто мог возглавить команду после отставки Кирилла Новикова.

— Вы хорошо общаетесь с Юрием Семиным. Когда команда вела поиски главного тренера, не было идеи предложить его кандидатуру?

— Юрий Палыч, как кандидат, тоже обсуждался. Но в связи с тем, что идеология сегодня несколько иная, совет директоров принял другое решение. Обсуждался и Газзаев. Не обсуждался Бердыев, как ни странно, о котором писали очень много. Но это был вброс. Остановились на том пути развития, который есть. Как говорят, цыплят по осени считают, посмотрим. (Севастиан Терлецкий)

Полное интервью Сергея Степашина