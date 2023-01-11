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Сегодня, 15:33

«Динамо» продлило контракты с двумя футболистами из второй команды

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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По информации «СЭ», «Динамо» берет на сборы двух молодых игроков и продлило контракты с двумя футболистами из «Динамо-2».

В окончательный состав на сборы основы бело-голубых попали 18-летний правый защитник Станислав Бессмертный и 19-летний центральный защитник Ян Цесь. Новые долгосрочные контракты с «Динамо» 11 января подписали защитник Бессмертный и 17-летний вингер Денис Боков, который также едет на сбор с основой.

Первый сбор команды пройдет с 12 по 22 января в Абу-Даби (ОАЭ), там бело-голубые проведут два товарищеских матча.

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
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Квинси Промес

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