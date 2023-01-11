Карпин не смог ответить, почему в опросе о спортсмене года не оказалось футболистов

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал то, что по результатам опроса ВЦИОМа, который определил спортсмена 2022 года в России, в списке не оказалось ни одного футболиста.

«Откуда я знаю, почему по итогам голосования на спортсмена года нет ни одного футболиста? Я тут при чем? Спросите у россиян», — приводит слова Карпина Sport24.

Первое место заняла фигуристка Камила Валиева (7 процентов), второе — лыжник Александр Большунов (5 процентов), третье — хоккеист Александр Овечкин (4 процента).