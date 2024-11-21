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Сегодня, 16:45

Геркус рассказал, что Семак мог возглавить «Локомотив» после «Уфы»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о работе в руководстве железнодорожников.

— Спортивный директор из-за рубежа — это всегда тренер-иностранец. Получается, изначально клуб выбирает легионерский вектор, приглашая менеджера?

— Не думаю. В «Локомотиве» при мне спортивным директором был Эрик Штоффельсхаус. Потом мне ставили в вину, что мы готовили план Б, называли интриганом, что не верю в легендарного Семина... Но я и сейчас убежден, что любой руководитель должен быть готов к любому развитию событий, мониторить рынок.

Так вот, в списке Штоффельсхауса в определенный период времени был Семак, возглавлявший тогда «Уфу». То есть рассматривались не только иностранцы. Мы все-таки хотели выходить на новый уровень, сформировали хорошую команду, взявшую «золото». При этом первая Лига чемпионов у нас не задалась. Да, я ставил задачу спортивному директору — оценивать, куда мы идем, как развиваемся, постоянно давать оценку тренеру. Это и есть работа руководителя — держать руку на пульсе. В итоге в «Локомотиве» остался Семин, а Семак пошел в «Зенит».

Мурад Мусаев, Сергей Семак и&nbsp;Михаил Галактионов. Российские тренеры в РПЛ доминируют над иностранцами. Случайность или тенденция?

Сергей Семак
ФК Локомотив (Москва)
Илья Геркус
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«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
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Зенит

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