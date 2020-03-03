«Динамо» предпримет все меры для полного исключения проявления агрессии и нецензурной брани

Руководство «Динамо» на официальном сайте выпустило заявление по поводу поведения болельщиков в матче 20-го тура против «Спартака» (0:2).

— Руководство клуба и тренерский штаб благодарят всех преданных динамовцев, которые пришли 29 февраля на «ВТБ Арену» поболеть за нашу команду в дерби против «Спартака»! — говорится в сообщении. — На протяжении всей игры мы чувствовали вашу поддержку, которую искренне ценим.

Вместе с тем выражаем серьезную озабоченность проявлениями агрессии и нецензурной брани, которые сопровождали принципиальный матч давних соперников на нашем стадионе со стороны болельщиков с обеих сторон.

Считаем, что футбольные матчи с участием «Динамо» не должны являться предметом для оскорбительных вербальных упражнений, равно как и для любого рода нарушений общественного правопорядка.

Руководство «Динамо» и наша команда, как никто, заинтересованы в дальнейшей судьбе и развитии клуба, в привлечении и воспитании новых поклонников бело-голубых в духе уважения к футболу и друг к другу.

Наша цель — создать максимально комфортные условия для всех зрителей на стадионе, вне зависимости от клубных пристрастий, чтобы каждый желающий мог окунуться в атмосферу большого спортивного праздника.

Мы готовы, со своей стороны, приложить максимум усилий и предпринять все необходимые меры правового, этического и социального характера для полного исключения проявления агрессии и нецензурной брани.

Призываем всех динамовцев уважительно относиться к командам соперников и их болельщикам в родных стенах нашего стадиона и отказаться от действий, провоцирующих инциденты на трибунах. Давайте вместе создавать уникальную атмосферу настоящего праздника на домашних матчах «Динамо», исключив нецензурную лексику и оскорбительные выпады!