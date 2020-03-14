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«Динамо» после Грозного отправилось в Сочи. Отчасти из-за коронавируса

01:39

Сразу после победы в Грозном над «Ахматом» (3:2) бело-голубые вылетели в Сочи для подготовки к матчу следующего тура в Краснодаре. Ко встрече с чеченским клубом «Динамо» также готовилось на черноморском побережье. Эти два коротких сбора появились в графике команды из-за состояния газона в Новогорске.

Правда, после игры с «Ахматом» планировалось на выходной день вернуться в Москву, однако в итоге решено сразу отправиться в Сочи. Одна из причин — коронавирус. Два дополнительных перелета означали бы нахождение в местах скопления людей. (Константин Алексеев)

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