Агент Дркушича рассказал о будущем игрока в «Сочи»

Футбольный агент Младен Ратковица рассказал о настрое защитника «Сочи» Вани Дркушича.

«У Вани все в порядке, он готовится к матчам за сборную. Будущее? Этот вопрос никто не обсуждал на данном этапе, его основаная цель — сохранить прописку в премьер-лиге для «Сочи». Ваня не хочет, чтобы в его послужном списке значился вылет в низшую лигу, и поэтому приложит все силы, чтобы помочь команде этого избежать», — цитирует Ратковица «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дркушич провел 16 матчей в составе «Сочи», забил 2 гола. Портал Transfermakt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.