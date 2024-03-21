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21 марта, 16:14

Агент Дркушича рассказал о будущем игрока в «Сочи»

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Младен Ратковица рассказал о настрое защитника «Сочи» Вани Дркушича.

«У Вани все в порядке, он готовится к матчам за сборную. Будущее? Этот вопрос никто не обсуждал на данном этапе, его основаная цель — сохранить прописку в премьер-лиге для «Сочи». Ваня не хочет, чтобы в его послужном списке значился вылет в низшую лигу, и поэтому приложит все силы, чтобы помочь команде этого избежать», — цитирует Ратковица «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дркушич провел 16 матчей в составе «Сочи», забил 2 гола. Портал Transfermakt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

«Сочи» находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-drkushicha-vanya-ne-hochet-chtoby-v-ego-posluzhnom-spiske-znachilsya-vy-let/
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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