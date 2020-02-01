«Динамо» победило «Младост» в контрольном матче, Панченко сделал дубль к 15-й минуте

«Динамо» обыграло сербский клуб «Младост» в контрольном матче — 3:1. Дубль в составе бело-голубых оформил Кирилл Панченко, еще один мяч провел Владимир Рыков. Все голы динамовцы забили в первую 15-минутку.

Контрольный матч

«Младост» (Сербия) — «Динамо» (Россия) — 1:3 (1:3)

Голы: Рыков, 9 (0:1). Панченко, 12 — с пенальти (0:2). Панченко, 15 (0:3). Павлович, 40 — с пенальти (1:3).

«Динамо»: Лещук, Рыков (Калачев, 72), Плиев (Федоров, 46), Морозов, Евгеньев (Зорин, 72), Соснин (Москвичев, 62), Каборе (Школик, 62), Жоаузинью (Гоманюк, 60), Кардозу (Карапузов, 60), Панченко (Усанов, 68), Игбун (Панченко, 71).