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«Ростов» объявил соперников на втором сборе команды в Австрии

20:30
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн. Фото ФК «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн. Фото ФК «Ростов»
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«Ростов» на официальном сайте назвал соперников на втором сборе команды в Австрии. Донскому клубу предстоит провести пять товарищеских матчей.

«Ростов» проведет встречи против сербского «Партизана» (8 июля), московского «Локомотива» (12 июля), венгерской «Кишварды» (12 июля), английского «Бернли» (16 июля) и венгерского «Гонведа» (17 июля).

Второй летний сбор южан в Австрии продлится с 5 по 17 июля.

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1359

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