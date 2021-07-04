«Ростов» объявил соперников на втором сборе команды в Австрии
20:30
«Ростов» на официальном сайте назвал соперников на втором сборе команды в Австрии. Донскому клубу предстоит провести пять товарищеских матчей.
«Ростов» проведет встречи против сербского «Партизана» (8 июля), московского «Локомотива» (12 июля), венгерской «Кишварды» (12 июля), английского «Бернли» (16 июля) и венгерского «Гонведа» (17 июля).
Второй летний сбор южан в Австрии продлится с 5 по 17 июля.
Дополнительная информация:
Читайте также
Георгий Черданцев: «На матче с Финляндией сидел за воротами за 12 тысяч. Другие билеты были дороже — посчитал, что зрелище того не стоит. Оказался прав»
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю