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14 марта, 15:12

КДК РФС отложил рассмотрение удаления форварда «Сочи» Кордовы

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что рассмотрение удаления нападающего «Сочи» Серхио Кордовы отложено.

10 марта проходил матч 20-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Локомотивом» (2:2). Нападающий сочинцев был удален на 75-й минуте встречи за нарушение правил. Изначально главный судья Сергей Чебан показал игроку желтую карточку, но после вмешательства ВАР изменил свое решение.

«11 марта КДК получил заявление от «Сочи» с просьбой отменить удаление футболиста Кордовы. Мы направили материалы в экспертно-судейскую комиссию РФС, пока не получили ее заключение по удалению. С учетом того, что на следующей неделе не будет матчей, у КДК РФС есть время, мы попросили ЭСК РФС предоставить заключение к следующему заседанию 21 марта. Поэтому этот вопрос был перенесен на следующее заседание», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Арбитр Сергей Чебан смотрит повтор. «Локомотив» — «Сочи»: Кордова удален ошибочно. Чебан вошел в историю

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место, набрав 32 очка. «Сочи» идет последним с 13 очками.

Кордова провел за сочинцев 2 матча, в которых не отметился голевыми действиями.

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РПЛ
РФС
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
Серхио Кордова
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
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 - : -
31.03 19:30
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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