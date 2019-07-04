"Динамо" объявило об уходе Темникова

"Динамо" в своем официальном аккаунте Twitter объявило об уходе полузащитника Ивана Темникова. Договор с 30-летним россиянином был расторгнут по соглашению сторон.
- Ваня, спасибо за годы, проведенные в клубе! Успехов в дальнейшей профессиональной карьере! - говорится в сообщении.
⚪️🔵🔚 Иван Темников покидает #Динамо». Договор с полузащитником расторгнут по соглашению сторон.— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 4 июля 2019 г.
Ваня, спасибо за годы, проведённые в клубе! Успехов в дальнейшей профессиональной карьере! #fcdm #ДинамоМосква #твоякоманДа pic.twitter.com/hyJKHtDefb
Темников выступал за "Динамо" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 7 матчей в составе бело-голубых и не отметился результативными действиями.
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