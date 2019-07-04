"Динамо" объявило об уходе Темникова

"Динамо" в своем официальном аккаунте Twitter объявило об уходе полузащитника Ивана Темникова. Договор с 30-летним россиянином был расторгнут по соглашению сторон.

- Ваня, спасибо за годы, проведенные в клубе! Успехов в дальнейшей профессиональной карьере! - говорится в сообщении.

Темников выступал за "Динамо" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 7 матчей в составе бело-голубых и не отметился результативными действиями.

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