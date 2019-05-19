15:56 | Футбол — РПЛ

"Динамо" обезопасило себя от участия в стыковых матчах

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Московское "Динамо" сыграло вничью с "Енисеем" (2:2) в матче 29-го тура чемпионата России и обезопасило себя от попадание в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

"Динамо" с 32 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший преследователь – "Крылья Советов" (13-я строчка) с 28 баллами после 29 туров.

Напомним, что клубы, занявшие 13-е и 14-е место в РПЛ, сыграют с 3-й и 4-й командой ФНЛ за право стать участником чемпионата России в сезоне-2019/20.

Енисей - Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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