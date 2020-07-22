«Динамо» на своем поле уступило «Оренбургу»

В матче 30-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» на своем поле принимало «Оренбург». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Единственный мяч в середине первого тайма забил нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе.

Этот результат никак не повлиял на турнирное положение команд. «Динамо» с 41 очком осталось на шестом месте. «Оренбург» набрал 27 баллов, но остался на последней строчке и должен покинуть РПЛ.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

30-й тур

«Динамо» (Москва) — «Оренбург» — 0:1 (0:1)

Гол: Фамейе, 29.

«Динамо» (Москва): Шунин, Нойштедтер, Морозов, Ордец, Скопинцев (Нжи, 77), Евгеньев, Грулев (Каборе, 46), Карапузов, Панченко (Школик, 46), Комличенко (Жоаузинью, 61), Филипп (Игбун, 46).

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Терехов, Зотов, Готлиб (Капленко, 68), Козлов, Кулишев, Аюпов, Чуканов, Фамейе.

Предупреждения: Аюпов, 25. Филипп, 34. Терехов, 38. Сиваков, 39. Морозов, 90+1.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Еремин, Мурашов (оба — Москва).

ВАР: Сухой (Люберцы). Шаламберидзе (Москва).

22 июля. Москва. Стадион «Динамо».