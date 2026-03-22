«Зенит» обыграл «Динамо» в Москве, у Соболева гол и передача
«Зенит» на выезде одержал победу над московским «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России — 3:1.
У сине-бело-голубых голом и результативной передачей отметился Александр Соболев, по одному мячу также забили Максим Глушенков и Джон Джон. Соболев вошел в «Клуб 100» «Спорт-Экспресса».
У бело-голубых отличился Артур Гомес.
«Зенит» набрал 48 очков и вновь сократил отставание от лидирующего «Краснодара» на одно очко. У «Динамо» прервалась серия из трех побед подряд. Команда Ролана Гусева с 30 очками располагается на 9-й строчке.
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15
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|- : -
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|26.07
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
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|Рубин – Краснодар
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