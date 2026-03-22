«Зенит» обыграл «Динамо» в Москве, у Соболева гол и передача

«Зенит» на выезде одержал победу над московским «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России — 3:1.

У сине-бело-голубых голом и результативной передачей отметился Александр Соболев, по одному мячу также забили Максим Глушенков и Джон Джон. Соболев вошел в «Клуб 100» «Спорт-Экспресса».

У бело-голубых отличился Артур Гомес.

«Зенит» набрал 48 очков и вновь сократил отставание от лидирующего «Краснодара» на одно очко. У «Динамо» прервалась серия из трех побед подряд. Команда Ролана Гусева с 30 очками располагается на 9-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

22 марта, 16:00. Динамо (Москва)

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