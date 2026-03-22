Пивоваров — о результатах «Динамо»: «Отрезок до паузы прошли удовлетворительно»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение команды от «Зенита» (1:3) в 22-м туре РПЛ.

— Как вам сегодняшняя игра?

— Игра качественная была со стороны обеих команд. Критики со стороны руководства в адрес команды нет и не будет. Поскольку отрезок до паузы прошли удовлетворительно.

— Есть ли вопросы к судейству?

— К Иванову серьезных вопросов нет.

У «Динамо» прервалась серия из трех побед подряд. Команда Ролана Гусева с 30 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.