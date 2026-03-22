«Локомотив» — «Акрон»: стартовые составы на матч РПЛ

«Локомотив» и «Акрон» объявили стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России-2025/26.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьев, Руденко.

«Акрон»: Тереховский, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Лончар, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Аревало, Дзюба.

Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

22 марта, 19:00. РЖД Арена (Москва)

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