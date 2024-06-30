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«Ахмат» в товарищеском матче разгромил московское «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ахмат» — «Динамо».
Фото ФК «Ахмат»

Московское «Динамо» в товарищеском матче с крупным счетом уступило «Ахмату» — 0:3.

Победу грозненцам принесли голы Гамида Агаларова (42-я минута), Бернарда Бериши (65-я) и автогол Максима Балахонова (50-я).

Товарищеский матч

«Ахмат» (Грозный) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (1:0)

Голы: Агаларов, 42 (0:1). Балахонов, 50 — в свои ворота (0:2). Бериша, 65 (0:3).

«Динамо»: Лещук (Кудравец, 60), Лаксальт, Скопинцев, Кутицкий, Зайдензаль, Лепский, Грулев, Окишор, Бителло, Гладышев, Боков.

«Ахмат»: Опарин, Богосавац, Адамов, Тодорович, Шатара, Камилов, Швец, Ковачев, Садулаев, Диванович, Агаларов.

30 июня. Химки. Стадион «УТЦ Новогорск».

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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