«Ахмат» в товарищеском матче разгромил московское «Динамо»
Московское «Динамо» в товарищеском матче с крупным счетом уступило «Ахмату» — 0:3.
Победу грозненцам принесли голы Гамида Агаларова (42-я минута), Бернарда Бериши (65-я) и автогол Максима Балахонова (50-я).
Товарищеский матч
«Ахмат» (Грозный) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (1:0)
Голы: Агаларов, 42 (0:1). Балахонов, 50 — в свои ворота (0:2). Бериша, 65 (0:3).
«Динамо»: Лещук (Кудравец, 60), Лаксальт, Скопинцев, Кутицкий, Зайдензаль, Лепский, Грулев, Окишор, Бителло, Гладышев, Боков.
«Ахмат»: Опарин, Богосавац, Адамов, Тодорович, Шатара, Камилов, Швец, Ковачев, Садулаев, Диванович, Агаларов.
30 июня. Химки. Стадион «УТЦ Новогорск».
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