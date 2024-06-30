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Отец Митая признался, что защитник «Локомотива» хочет сменить команду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лин Митай, отец защитника «Локомотива» Марио Митая, рассказал о планах сына по смене клуба.

«Правда в том, что Марио чувствует себя немного одиноко в «Локомотиве», и он хотел бы перейти в команду, которая верит в него чуть больше. В Италии к нему проявляют интерес, как и в некоторых других странах, но вопрос в том, что его команда попросит за трансфер», — цитирует отца футболиста РИА «Новости».

Митай выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за железнодорожников 27 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.На Евро-2024 20-летний защитник провел три полных матча в составе сборной Албании.

Ранее Митай играл за греческий АЕК. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 2 миллиона евро.

Источник: РИА «Новости»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Марио Митай
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