Отец Митая признался, что защитник «Локомотива» хочет сменить команду
Лин Митай, отец защитника «Локомотива» Марио Митая, рассказал о планах сына по смене клуба.
«Правда в том, что Марио чувствует себя немного одиноко в «Локомотиве», и он хотел бы перейти в команду, которая верит в него чуть больше. В Италии к нему проявляют интерес, как и в некоторых других странах, но вопрос в том, что его команда попросит за трансфер», — цитирует отца футболиста РИА «Новости».
Митай выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за железнодорожников 27 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.На Евро-2024 20-летний защитник провел три полных матча в составе сборной Албании.
Ранее Митай играл за греческий АЕК. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 2 миллиона евро.
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