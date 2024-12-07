«Рубин» отыгрался с 0:2 и одержал победу над махачкалинским «Динамо»

«Рубин» победил махачкалинское «Динамо» в выездном матче 18-го тура РПЛ — 3:2.

Первые два гола в игре забили футболисты махачкалинской команды — Ян Джапо и Уссем Мрезигу. Затем казанцы ответили тремя забитыми мячами подряд. У гостей отличились Богдан Йокич, Егор Тесленко и Дардан Шабанхаджай.

После заключительного перед зимней паузой матча «Рубин» с 26 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (17) идет на 11-й позиции.