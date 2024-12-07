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Капитан «Крыльев Советов» раскритиковал поздравление «Акрона» с победой от самарского клуба

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник и капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков раскритиковал поздравление «Акрона» с победой над «Зенитом» от лица самарского клуба.

Ранее в официальном Telegram-канале «Крыльев» появилось поздравление в адрес команды из Тольятти. Вскоре после этого игрок записал видеосообщение в том же канале, где осудил клуб за данное решение.

«Приветствую всех болельщиков «Крыльев Советов»! Хочется обратиться ко всем подписчикам и напомнить о том, что в данном канале должны публиковаться посты исключительно про «Крылья». Вы можете себе представить ситуацию, что московский «Спартак» в своем канале поздравит с победой ЦСКА? Я не могу. И думаю, что вы тоже.

В завершении хотел бы еще раз сказать: это канал «Крыльев Советов». Спасибо большое болельщикам за поддержку», — заявил Солдатенков на видео.

Также от собственного лица «Акрон» с победой поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в личном Telegram-канале.

В субботу 7 декабря «Акрон» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге в рамках 18-го тура РПЛ (2:1). Тольяттинцы играли в меньшинстве с 55-й минуты, у хозяев были отменены 2 гола после просмотра видеоповторов в связи с нарушениями правил.

«Крылья Советов» в параллельной встрече уступили «Ростову» — 1:2.

Источник: ФК Крылья Советов
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Солдатенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
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Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
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Краснодар – Локомотив
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