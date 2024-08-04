«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: Касинтура и Зе Турбо выйдут с первых минут

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Стали известны составы махачкалинского «Динамо» и «Пари НН» на матч 3-го тура РПЛ.

«Динамо» Махачкала: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Крачковский, Сундуков, Сердеров, Магомедов, Касинтура.

Запасные: Магомедов, Табидзе, Храмцов, Кирш, Джапо, Юсупов, Сандрачук, Ангбан, Зинович, Джабраилов, Ш. Гаджиев, А. Гаджиев.

«Пари НН»: Медведев, Тихий, Каккоев, Гоцук, Боженов, Стаматов, Калинский, Глейзер, Тичич, Ожегович, Зе Турбо.

Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Глущенков, Ведерников, Александров, Шнапцев, Трошечкин, Ермаков, Царукян, Мухин, Кутателадзе, Боселли.

Матч пройдет в Махачкале и начнется в 20:30 мск.