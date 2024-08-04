Круговой: «С «Зенитом» реально бороться»

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил трансферную кампанию «Зенита».

— Какое впечатление оставляет «Зенит» — стал сильнее или слабее?

— «Зенит» усиливается каждый год. Реально бороться? Реально, — сказал Круговой.

«Зенит» после трех туров набрал 9 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая московское «Динамо» по дополнительным показателям. ЦСКА набрал 7 очков и идет третьим.