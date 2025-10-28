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28 октября 2025, 14:45

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: дата и время начала матча 14-го тура РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Крылья Советов» встретятся в матче РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» Махачкала и «Крылья Советов» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 1 ноября. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске, начало — в 17.45 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября 2025, 17:45. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:0
Крылья Советов

В прямом эфире встречу махачкалинцев и самарцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Динамо» набрало 11 очков в 13 турах РПЛ, «Крылья Советов» — 13 очков. В 13-м туре махачкалинцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), а «Крылья Советов» уступили ЦСКА (0:1).

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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