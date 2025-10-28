«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: дата и время начала матча 14-го тура РПЛ
«Динамо» Махачкала и «Крылья Советов» встретятся в матче РПЛ
«Динамо» Махачкала и «Крылья Советов» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 1 ноября. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске, начало — в 17.45 по московскому времени.
Следить за основными событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» можно в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу махачкалинцев и самарцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
«Динамо» набрало 11 очков в 13 турах РПЛ, «Крылья Советов» — 13 очков. В 13-м туре махачкалинцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), а «Крылья Советов» уступили ЦСКА (0:1).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
Новости