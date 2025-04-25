«Краснодар» в меньшинстве удержал победу над махачкалинским «Динамо», Агкацев отбил пенальти в концовке

«Краснодар» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ — 3:2.

Счет на 6-й минуте открыл форвард гостей Мозес Кобнан Дэвид. На 25-й минуте махачкалинцы отыгрались благодаря голу Мохаммадджавада Хоссейнеджада. В конце первого тайма Жоау Батчи снова вывел «Краснодар» вперед.

Третий мяч гостей на 65-й минуте забил Эдуард Сперцян. На 79-й минуте Сперцян мог оформить дубль, но не сумел реализовать пенальти, пробив выше ворот. Через минуту после нереализованного одиннадцатиметрового «быки» остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Диего Коста.

Хозяева отыграли один мяч на 87-й минуте, ударом со штрафного забил Кирилл Зинович. Махачкалинцы могли сравнять счет в концовке, но удар Гамида Агаларова с пенальти отразил голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.

«Краснодар» (58 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Команда Мурада Мусаева опережает на 5 очков «Зенит», занимающий вторую строчку.

«Динамо» (27) остается десятым в турнирной таблице.