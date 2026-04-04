Московское «Динамо» примет «Оренбург» в матче 23-го тура чемпионата России в субботу, 4 апреля. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Динамо» — «Оренбург» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля, 17:30. Динамо (Москва)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Динамо» находится на девятом месте в РПЛ, набрав 30 очков в 22 турах. «Оренбург» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы с 18 очками. В 22-м туре «Динамо» уступило «Зениту» (1:3), а «Оренбург» — «Спартаку» (0:2).