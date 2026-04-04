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4 апреля, 14:30

«Динамо М» — «Оренбург»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» примет «Оренбург» в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Московское «Динамо» примет «Оренбург» в матче 23-го тура чемпионата России в субботу, 4 апреля. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Динамо» — «Оренбург» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.
04 апреля, 17:30. Динамо (Москва)
Динамо
3:3
Оренбург

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Динамо» находится на девятом месте в РПЛ, набрав 30 очков в 22 турах. «Оренбург» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы с 18 очками. В 22-м туре «Динамо» уступило «Зениту» (1:3), а «Оренбург» — «Спартаку» (0:2).

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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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