«Динамо М» — «Оренбург»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию
«Динамо» примет «Оренбург» в матче чемпионата России
Московское «Динамо» примет «Оренбург» в матче 23-го тура чемпионата России в субботу, 4 апреля. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры «Динамо» — «Оренбург» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
«Динамо» находится на девятом месте в РПЛ, набрав 30 очков в 22 турах. «Оренбург» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы с 18 очками. В 22-м туре «Динамо» уступило «Зениту» (1:3), а «Оренбург» — «Спартаку» (0:2).
Положение команд
Футбол
Хоккей
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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|0-0
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4
|Спартак
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Балтика
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|0-0
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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16
|Факел
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Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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