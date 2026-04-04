«Акрон» — ЦСКА: Дзюба сравнял счет с пенальти

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил на 60-й минуте матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА — 1:1.

Защитник армейцев Матвей Лукин вместо мяча попал по ноге игроку тольяттинцев Максиму Болдыреву. ВАР начал проверку эпизода и в итоге пригласил главного арбитра Владимира Москалев к монитору.

После просмотра повтора Москалев назначил 11-метровый удар.