«Акрон» — ЦСКА: Круговой вывел гостей вперед

Защитник ЦСКА Данил Круговой забил на 84-й минуте матча 23 тура РПЛ с «Акроном» — 2:1.

Круговой сместился к штрафной с правого фланга и обводящим ударом отрпавил мяч в дальнюю девятку.