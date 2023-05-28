«Динамо» — «Локомотив»: Смолов со второго пенальти сравнял счет
Нападающий «Динамо» Федор Смолов сравнял счет в матче с «Локомотивом» в 29-м туре РПЛ — 1:1.
В концовке первого тайма арбитр встречи Роман Сафьян назначилпенальти в ворота «Локомотива» после фола Даниила Куликова. Смолов реализовал одиннадцатиметровый.
Это уже второй пенальти в ворота железнодорожников в дерби. На 40-й минуте Смолов также подошел к точке, но не попал в створ ворот Лантратова.
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|
Краснодар – ЦСКА
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Сочи – Зенит
|1 : 1
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|
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|0 : 0
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Динамо – Локомотив
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|28.05
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