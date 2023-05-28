«Динамо» — «Локомотив»: Смолов со второго пенальти сравнял счет

Нападающий «Динамо» Федор Смолов сравнял счет в матче с «Локомотивом» в 29-м туре РПЛ — 1:1.

В концовке первого тайма арбитр встречи Роман Сафьян назначилпенальти в ворота «Локомотива» после фола Даниила Куликова. Смолов реализовал одиннадцатиметровый.

Это уже второй пенальти в ворота железнодорожников в дерби. На 40-й минуте Смолов также подошел к точке, но не попал в створ ворот Лантратова.