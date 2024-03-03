«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы на матч РПЛ

«Динамо» и «Локомотив» опубликовали стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 16.30 мск.

«Динамо»: Лещук, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Паршивлюк, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Макаров, Бителло, Тюкавин.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Митай, Ньямси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков.

Форвард бело-голубых Муми Нгамале пропустит матч по решению медицинского штаба. За железнодорожников в официальной встрече дебютирует защитник Жерзино Ньямси.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (31) расположился на пятой строчке.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».