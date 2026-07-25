«Акрон» — «Зенит»: во сколько начало матча РПЛ

«Акрон» и «Зенит» сыграют в чемпионате России 25 июля

«Акрон» и «Зенит» сыграют в матче 1-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 25 июля. Встреча пройдет в Самаре на «Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

25 июля, 16:15. Самара Арена (Самара)

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В прямом эфире игру покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 16.10 мск, за 5 минут до начала игры.

Ориентировочный состав «Акрона»

Гудиев — Бардыбахин, Бокоев, Неделчару, Фернандес — Лончар, Джурасович, Базилевский — Дмитриев, Тедич, Аревало.

Ориентировочный состав «Зенита»

Адамов — Мантуан, Дивеев, Нино, Вега — Барриос, Вендел — Глушенков, Педро, Джон Джон — Соболев.

Официальные стартовые составы «Акрона» и «Зенита» станут известны примерно за час до начала встречи.

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