«Динамо» — «Факел»: хозяева в меньшинстве громят воронежцев после первого тайма

«Динамо» дома с разгромным счетом после первого тайма обыгрывает «Факел» в матче 1-го тура РПЛ — 3:0.

Счет на 3-й минуте открыл защитник бело-голубых Иван Лепский. На 21-й минуте преимущество хозяев удвоил Муми Нгамале. Восемь минут спустя счет до разгромного довел Ярослав Гладышев.

На 40-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве — красную карточку получил капитан команды Даниил Фомин.