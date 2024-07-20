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«Ростов» — ЦСКА: команды не забили голов в первом тайме

Алина Савинова
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Первый тайм матча «Ростов» — ЦСКА в 1-м туре чемпионата России завершился нулевой ничьей — 0:0.

Команды не нанесли ни одного удара в створ ворот. На 21-й минуте желтую карточку получил форвард ростовчан Николай Комличенко за фол на вратаре армейцев Игоре Акинфееве.

Игра проходит на «Ростов Арене». «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
ЦСКА
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РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
3
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
4
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
5
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
6
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
12
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
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