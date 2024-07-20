«Ростов» — ЦСКА: команды не забили голов в первом тайме

Первый тайм матча «Ростов» — ЦСКА в 1-м туре чемпионата России завершился нулевой ничьей — 0:0.

Команды не нанесли ни одного удара в створ ворот. На 21-й минуте желтую карточку получил форвард ростовчан Николай Комличенко за фол на вратаре армейцев Игоре Акинфееве.

Игра проходит на «Ростов Арене». «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.