«Динамо» — «Факел»: Гладышев довел счет до разгромного
«Динамо» довело счет до разгромного в матче против «Факела» в 1-м туре РПЛ — 3:0.
На 29-й минуте забил Ярослав Гладышев. Вторую голевую передачу в матче отдал Бителло.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Дмитрий Сергеев
Зенит
|1
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|0
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|0
|1
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