«Динамо» — «Факел»: Гладышев довел счет до разгромного

«Динамо» довело счет до разгромного в матче против «Факела» в 1-м туре РПЛ — 3:0.

На 29-й минуте забил Ярослав Гладышев. Вторую голевую передачу в матче отдал Бителло.