«Динамо» — «Факел»: Фомин получил красную карточку

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«Динамо» осталось в меньшинстве в конце первого тайма матча 1-го тура РПЛ против «Факела».

На 40-й минуте красную карточку получил капитан бело-голубых Даниил Фомин. Полузащитник наступил на ногу хавбеку «Факела» Ираклию Квеквескири.