Семак: «Начинаем сезон с победы — это всегда хорошо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (4:0) в 1-м туре РПЛ.

«Крылья» создавали моменты и могли нам забить. Но, к счастью, этого не случилось. Мы забили еще — и во втором тайме уже контролировали ход и темп игры. По второй половине вопросов нет. По первой были у нас определенные проблемы, но я рад, что сегодня смогли забить много и победили. Начинаем сезон с победы — это всегда хорошо", — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

В следующем туре самарцы на своем поле примут «Ростов». Матч пройдет 26 июля. «Зенит» на следующий день в гостях встретится с «Рубином».