Рауль Рианчо: «Абаскаль станет отличным тренером для «Спартака»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал назначение на пост главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Испанская тренерская школа лучшая в мире. Уверен, что Абаскаль станет отличным наставником для «Спартака», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

Рианчо возглавлял московский «Спартак» с 22 октября по 12 ноября 2018 года. Ранее специалист работал помощником Массимо Карреры.

10 июня 33-летний испанский тренер Абаскаль возглавил «Спартак». В прошедшем сезоне специалист работал главным тренером в швейцарском «Базеле».