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Рауль Рианчо: «Абаскаль станет отличным тренером для «Спартака»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал назначение на пост главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Испанская тренерская школа лучшая в мире. Уверен, что Абаскаль станет отличным наставником для «Спартака», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

Рианчо возглавлял московский «Спартак» с 22 октября по 12 ноября 2018 года. Ранее специалист работал помощником Массимо Карреры.

10 июня 33-летний испанский тренер Абаскаль возглавил «Спартак». В прошедшем сезоне специалист работал главным тренером в швейцарском «Базеле».

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Гильермо Абаскаль
Рауль Рианчо
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 1 : 2
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Краснодар – Ахмат
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Рубин – Уфа
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21.05 17:00
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