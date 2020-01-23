«Динамо» договорилось о переходе Комличенко

По данным «СЭ», сегодня руководство «Динамо» договорилось о трансфере футболиста «Млады Болеслав» Николая Комличенко. 24-летнему форварду осталось пройти медосмотр. В случае отсутствия проблем со здоровьем с нападающим будет заключен контракт.

В минувшем сезоне Комличенко в 33 матчах за «Младу Болеслав» забил 29 голов. В нынешнем — 13 мячей в 20 встречах. (Константин Алексеев)