«Динамо» победило ЦСКА и обошло красно-синих в турнирной таблице

«Динамо» победило ЦСКА в заключительном матче 17-го тура чемпионата России по футболу — 2:1.

В составе бело-голубых голами отметились защитник Дмитрий Скопинцев и полузащитник Муми Нгамале.

У ЦСКА точный удар на счету хавбека Ивана Облякова.

Отметим, что «Динамо» имело шанс увеличить свое преимущество, но Даниил Фомин не смог во втором тайме реализовать пенальти, так как с его ударом справился голкипер Игорь Акинфеев.

Причем в этом моменте желтую карточку получил Обляков, для которого это предупреждение стало вторым в матче. После этого он был удален с поля.

Вскоре главный арбитр встречи Владислав Безбородов уравнял составы, удалив с поля вышедшего на замену нападающего бело-голубых Ярослава Гладышева.

«Динамо» набрало 29 очков и обошло ЦСКА в турнирной таблице, поднявшись на четвертое место. Красно-синие опустились на пятую строчку (29 очков).