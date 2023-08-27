«Динамо» анонсировало переход Карраскаля

«Динамо» анонсировало переход полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

В своем Telegram-канале бело-голубые опубликовали соответствующее видео. Футболист будет выступать под 8-м номером.

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА получит за 25-летнего колумбийца 5,5 миллиона евро.

Карраскаль выступает за армейцев с февраля 2022 года. В 47 матчах за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.