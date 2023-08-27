Игорь Смольников объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной России Игорь Смольников объявил о завершении карьеры игрока.

«Карьеру игрока завершил и уже пошел учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста и свою семью, которая всегда и во всем поддерживала меня по ходу карьеры и двигала вперед», — цитирует Смольникова matchtv.ru.

Последним клубом 35-летнего защитника стал «Локомотив». До этого футболист играл за «Торпедо», тульский «Арсенал», «Краснодар», «Зенит», «Ростов», «Жемчужину-Сочи», «Читу» и «Урал».

С «Зенитом» Смольников три раза становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Кроме того, в активе защитника 30 матчей за сборную России.