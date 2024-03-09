«Динамо» — «Ахмат»: Бителло и Тюкавин сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» — «Ахмат» в 20-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Макаров, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Запасные: Купцов, Расулов, Лепский, Майсторович, Скопинцев, Кутицкий, Назаренко, Гагнидзе, Смолов, Грулев, Гладышев.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Гандри, Тимофеев, Садулаев, Харин, Камило, Конате.

Запасные: Опарин, Магомедов, Уциев, Ибишев, Шатара, Ловат, Камилов, Олейников, Мацуев, Гбамбле, Ковачев, Ильин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат».