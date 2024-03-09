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9 марта, 17:52

«Динамо» — «Ахмат»: Бителло и Тюкавин сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» — «Ахмат» в 20-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Макаров, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Запасные: Купцов, Расулов, Лепский, Майсторович, Скопинцев, Кутицкий, Назаренко, Гагнидзе, Смолов, Грулев, Гладышев.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Гандри, Тимофеев, Садулаев, Харин, Камило, Конате.

Запасные: Опарин, Магомедов, Уциев, Ибишев, Шатара, Ловат, Камилов, Олейников, Мацуев, Гбамбле, Ковачев, Ильин.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
09 мар, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Ахмат

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат».

Футбол
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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28 тур
29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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