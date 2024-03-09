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9 марта, 17:47

Чанов считает, что победа над «Крыльями Советов» придаст уверенности ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру армейцев в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

«У ЦСКА было немного голевых моментов, но армейцы их использовали. Акинфеев — герой матча, вытащил много мячей, я уже не говорю о пенальти. Победа над «Крыльями» придаст уверенности ЦСКА? Да, конечно, так и будет. Еще тур не закончился, это понятно, но взлететь на четвертое место дорогого стоит. Это сразу окрыляет и придает уверенности команде», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

ЦСКА набрал 32 очка и располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
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