Чанов считает, что победа над «Крыльями Советов» придаст уверенности ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру армейцев в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

«У ЦСКА было немного голевых моментов, но армейцы их использовали. Акинфеев — герой матча, вытащил много мячей, я уже не говорю о пенальти. Победа над «Крыльями» придаст уверенности ЦСКА? Да, конечно, так и будет. Еще тур не закончился, это понятно, но взлететь на четвертое место дорогого стоит. Это сразу окрыляет и придает уверенности команде», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

ЦСКА набрал 32 очка и располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.