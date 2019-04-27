Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Ахмата" на матч 26-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе "Арена Химки" и начнется в 19.00 по московскому времени.

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Жоаузинью, Тетте, Кардозу, Луценко, Марков

Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Грулев, Москвичев, Рауш, Черных, Панченко

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Раванелли, Исмаэл, Шиманьски, Балай

Запасные: Гудиев, Родолфу, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Митришев, Мбенг