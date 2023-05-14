«Динамо» — «Ахмат»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 14 мая, состоится матч 27-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Динамо» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге «Ахмат» победил бело-голубых со счетом 2:1. Также стоит отметить, что в нынешнем сезоне «Динамо» дважды с одинаковым счетом проиграло грозненской команде. Во второй раз — в рамках групповой стадии кубка.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Динамо» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».