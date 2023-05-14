Селюк назвал «Ростов» крепким середняком

Известный российский агент Дмитрий Селюк заявил, что «Ростов» не может бороться за чемпионство в РПЛ.

«Ростов» — это команда не про чемпионство. «Ростов» — это крепкий середняк. Почему так высоко находится? Где-то тренер сборной тренирует, где-то дают 17 пенальти. Дальше все время идет борьба против лимита на легионеров. А так, тот же Рыскин, я считаю, из всех спортивных директоров он лучший на сегодняшний день. Тот же Карпин, да, лучший тренер России, но я против совмещений. «Ростов» правильно развивается, там играет молодежь, продают футболистов. Они много верных решению принимают. Другое дело, когда, мягко говоря, что они в прошлом сезоне боролись за выживание, а в этом те же футболисты завоевывают якобы второе место. В прошлом году они пропустили практически больше всех. А сегодня они хотят за них какие-то сумасшедшие деньги", — приводит слова Селюка «Евро-Футбол.Ру».

После 26 матчей «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.

14 мая «Ростов» встретится с «Сочи» в рамках 27-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 по мск.