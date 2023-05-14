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Сегодня, 15:02

Селюк назвал «Ростов» крепким середняком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский агент Дмитрий Селюк заявил, что «Ростов» не может бороться за чемпионство в РПЛ.

«Ростов» — это команда не про чемпионство. «Ростов» — это крепкий середняк. Почему так высоко находится? Где-то тренер сборной тренирует, где-то дают 17 пенальти. Дальше все время идет борьба против лимита на легионеров. А так, тот же Рыскин, я считаю, из всех спортивных директоров он лучший на сегодняшний день. Тот же Карпин, да, лучший тренер России, но я против совмещений. «Ростов» правильно развивается, там играет молодежь, продают футболистов. Они много верных решению принимают. Другое дело, когда, мягко говоря, что они в прошлом сезоне боролись за выживание, а в этом те же футболисты завоевывают якобы второе место. В прошлом году они пропустили практически больше всех. А сегодня они хотят за них какие-то сумасшедшие деньги", — приводит слова Селюка «Евро-Футбол.Ру».

После 26 матчей «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.

14 мая «Ростов» встретится с «Сочи» в рамках 27-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 по мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005122593_selyuk_rostov__eto_komanda_ne_pro_chempionstvo
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Дмитрий Селюк
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
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Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Спартак

 9
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Локомотив

 25 1 6
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