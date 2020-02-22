«Дима, выздоравливай». Игроки «Рубина» поддержали Тарасова

Футболисты «Рубина» вышли на товарищеский матч против «Шерифа» в футболках в поддержку полузащитника Дмитрия Тарасова.

— Дима, выздоравливай! Мы с тобой! — написано на футболках.

Тарасов получил травму во время тренировки на сборе в Турции 21 февраля. У 32-летнего полузащитника закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза.

18 февраля «Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником до конца сезона-2019/20.