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«Дима, выздоравливай». Игроки «Рубина» поддержали Тарасова

13:42
Игроки «Рубина». Фото ФК «Рубин»
Игроки «Рубина». Фото ФК «Рубин»
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Футболисты «Рубина» вышли на товарищеский матч против «Шерифа» в футболках в поддержку полузащитника Дмитрия Тарасова.

— Дима, выздоравливай! Мы с тобой! — написано на футболках.

Тарасов получил травму во время тренировки на сборе в Турции 21 февраля. У 32-летнего полузащитника закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза.

18 февраля «Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником до конца сезона-2019/20.

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